PM apreende moto furtada de São Carlos e prende homem em Araraquara

Crédito: Foto: Divulgação/PM

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar com uma moto furtada e adulterada na tarde de sábado (21), no Jardim Santa Marta, em Araraquara.

Segundo relatório policial, os policiais militares faziam patrulhamento pela Avenida Pedro José Laroca, com foco na prevenção de furtos na região, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta sem placa no cruzamento com a Rua dos Eletricitários. A equipe, realizou a abordagem e com a dupla nada de ilícito foi localizado durante a busca pessoal.

Durante vistoria veicular o piloto da moto apresentou aos PMs uma placa e o documento de outro veículo registrado, em São José dos Pinhais no Paraná. Apesar de as características visuais serem compatíveis com a documentação apresentada apresentado, foi constatado divergências nos números do chassi e do motor.

Após consulta via Copom, foi verificado que a motocicleta, na verdade ostentava outro emplacamento e possuía queixa de furto registrada na cidade de São Carlos no dia 15 de dezembro de 2025. Na sequência, a dupla foi levada para o Plantão Policial.

Diante dos fatos o delegado registrou um boletim de ocorrência, por eceptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Em seguida, o piloto da moto, foi encaminhado á Cadeia Pública de Santa Ernestina e o garupa ouvido e liberado.

Leia Também