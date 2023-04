PM apreende entorpecentes em Ibaté

A droga encontrada pela PM em um sofá - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo nesta quarta-feira, 26, policiais militares apreenderam em Ibaté, uma quantia em entorpecentes. O fato aconteceu no cruzamento das ruas João Valério com a Maria Klaic Mendes.

No local havia dois homens em atitude suspeita. Após abordagem e revista, com um deles havia dinheiro e com o outro, um celular. Próximo a ambos, em um sofá, em um terreno abandonado, os PMs encontraram dois maços de cigarros com maconha, cocaína e crack.

Ambos foram encaminhados à CPJ e ficaram à disposição da autoridade policial. A droga foi apreendida.

