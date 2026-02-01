Passeio de boia pelo Rio Mogi Guaçu reúne centenas de participantes; veja fotos

O tradicional passeio de boia pelo Rio Mogi Guaçu foi realizado neste sábado (31) e reuniu centenas de participantes em mais uma edição do evento que já se tornou parte do calendário regional.
A largada aconteceu às 9h, na Cachoeira de Emas, em Pirassununga, com chegada no cais de Porto Ferreira, na Área de Lazer João Ferreira, nas proximidades da ponte metálica. O percurso teve cerca de 17 quilômetros, proporcionando aos participantes um dia de lazer, contato com a natureza e aventura nas águas do rio.
A descida de boia teve início há 32 anos, em 1994, quando um pequeno grupo de canoeiros decidiu organizar o passeio. Com o passar do tempo, o evento ganhou popularidade e hoje atrai pessoas de diversas cidades da região.
Durante toda a atividade, o uso do colete salva-vidas foi obrigatório, reforçando a preocupação com a segurança dos participantes.