Passeio de boia pelo Rio Mogi Guaçu reúne centenas de participantes; veja fotos

01 Fev 2026 - 07h13Por Da redação
Passeio de boia pelo Rio Mogi Guaçu reúne centenas de participantes; veja fotos

O tradicional passeio de boia pelo Rio Mogi Guaçu foi realizado neste sábado (31) e reuniu centenas de participantes em mais uma edição do evento que já se tornou parte do calendário regional.

A largada aconteceu às 9h, na Cachoeira de Emas, em Pirassununga, com chegada no cais de Porto Ferreira, na Área de Lazer João Ferreira, nas proximidades da ponte metálica. O percurso teve cerca de 17 quilômetros, proporcionando aos participantes um dia de lazer, contato com a natureza e aventura nas águas do rio.

A descida de boia teve início há 32 anos, em 1994, quando um pequeno grupo de canoeiros decidiu organizar o passeio. Com o passar do tempo, o evento ganhou popularidade e hoje atrai pessoas de diversas cidades da região.

Durante toda a atividade, o uso do colete salva-vidas foi obrigatório, reforçando a preocupação com a segurança dos participantes.

