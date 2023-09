Parte de casa desaba no Jardim Cruzado em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Colaborador SCA

Parte de uma casa desabou no início da madrugada de quarta-feira (20/09), na Rua Tabatinga, no Jardim Cruzado.

De acordo com o apurado, um casal de idosos de 74 e 76 anos, dormia, quando parte da lateral da casa acabou desabando causando um grande barulho. Os idosos que residem sozinhos no imóvel acordaram assustados e conseguiram sair do local sem ferimentos.

A Guarda Municipal esteve no local, juntamente com um responsável da Prefeitura que verificou o imóvel que não tem mais condições de moradia, já que corre riscos de desabar.

Os idosos estão abrigados na casa de uma das filhas que reside no mesmo bairro.

