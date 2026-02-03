Nova tecnologia permite fiscalizar caminhões sem parar nas rodovias de SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias obteve a homologação do primeiro sistema HS-WIM (High Speed Weigh in Motion) do Estado de São Paulo, marcando um avanço histórico no Programa de Concessões Rodoviárias paulista. A aprovação oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) autoriza a utilização da tecnologia de pesagem em movimento, que permite a fiscalização de veículos com excesso de peso sem a necessidade de parada nos Postos Gerais de Fiscalização (PGF).

Com a homologação concluída, a concessionária inicia agora a etapa de ajuste dos parâmetros operacionais do sistema em conjunto com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP). Somente após a finalização do processo de calibração e parametrização o sistema passará a emitir autuações por excesso de peso.

A Eixo SP informou que os usuários das rodovias serão avisados com antecedência sobre o início das autuações, garantindo transparência e prazo para que transportadores e empresas de logística se adequem ao novo modelo de fiscalização.

A aferição oficial que antecedeu a homologação foi realizada pelo Inmetro, em parceria com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), a Eixo SP e a empresa integradora Fiscaltech. O processo incluiu a verificação dos equipamentos, sensores e softwares, além de testes com veículos comerciais de 3, 5, 6 e 7 eixos, trafegando em diferentes velocidades: 7 km/h, 50 km/h e 90 km/h.

A tecnologia foi implantada inicialmente no Posto Geral de Fiscalização da SP-310 – Rodovia Washington Luís, no trecho de Corumbataí, onde ocorreram as aferições oficiais. Após a conclusão da implementação nesse local, o sistema HS-WIM será expandido para os postos de Rio Claro e Dracena, ampliando o alcance da inovação tecnológica nas rodovias administradas pela concessionária.

Fiscalização sem paradas

Diferentemente do modelo convencional, que exige a parada obrigatória de caminhões para verificação de peso, o HS-WIM opera de forma totalmente automatizada. Sensores instalados no pavimento e em pórticos coletam, em tempo real, informações como peso por eixo, peso por conjunto de eixos, peso bruto total combinado, dimensões do veículo, velocidade, quantidade de eixos e identificação da placa.

Ao identificar irregularidades, o sistema envia automaticamente os dados ao DER-SP, responsável pela emissão das autuações. A tecnologia elimina a necessidade de abordagens manuais e da retenção de veículos para pesagem, contribuindo para maior fluidez no tráfego, redução do tempo de viagem dos caminhoneiros e aumento da eficiência logística no transporte de cargas.

Adilson Camargo/assessoria de imprensa

Leia Também