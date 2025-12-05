Mulher morta a facadas pelo companheiro tinha 33 anos

Vítima no detalhe - Crédito: Flávio Fernandes

A mulher morta a facadas pelo companheiro no final da madrugada desta sexta-feira (5), no bairro Parque São Paulo, em Araraquara tinha 33 anos. A vítima foi identificada como Francisca da Silva Lima, conhecida como "Branca". Minutos após o crime, o suspeito, Luiz Fabiano Mendes, morreu ao provocar uma colisão frontal com um caminhão no km 86 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), nas proximidades da Unesp.

De acordo com as informações iniciais, o casal discutia na Avenida Luiz Antônio Correia da Silva quando Luiz Fabiano sacou uma faca e golpeou Francisca diversas vezes. A mulher caiu gravemente ferida na calçada e moradores que presenciaram a agressão acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A Unidade de Suporte Avançado esteve no local, mas a equipe constatou o óbito.

Depois de matar a companheira, o agressor fugiu em um veículo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele dirigiu em direção à SP-255 e, já no trecho próximo à universidade, bateu de frente com um caminhão. A perícia e os relatos colhidos no local levam à suspeita de que o motorista tenha provocado o acidente de forma proposital, com a intenção de tirar a própria vida.

