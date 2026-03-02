(16) 99963-6036
Mulher Ã© presa pela PM apÃ³s agredir companheiro com golpes de martelo na regiÃ£o

VÃ­tima foi encontrada inconsciente dentro de casa com ferimentos graves na cabeÃ§a e no rosto; objeto foi apreendido com sangue foi apreendido e vai passar por perÃ­cia

02 Mar 2026 - 09h47Por FlÃ¡vio Fernandes
Uma mulher de 50 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar após agredir e tentar matar o companheiro de 78, com golpes de martelo na tarde do último sábado (28), no Centro de Boa Esperança do Sul. 

Segundo boletim de ocorrência a Polícia Militar foi acionada no pronto-socorro, com a informação de que a vítima havia dado entrada com ferimentos graves na cabeça e no rosto. Ele precisou ser transferido para Santa Casa de Araraquara devido a gravidade, permaneceu inconsciente e foi entubado.

Uma testemunha de 51, relatou que o casal mantinha um relacionamento amoroso e morava junto havia algum tempo. Ela contou que a suspeita dizia ao companheiro que se não desse dinheiro para beber cerveja, iria tomar todo seu sangue.

A trabalhadora rural ficou ouvindo e observando pelo muro a situação até chamar a mulher e para conseguir entrar na casa que fica na Rua José Araújo Ferraz, pediu pra tomar um copo de água e encontrou o idoso caído no chão. Ele estava bastante ensanguentado e ferido, enquanto um martelo com marcas de sangue estava próximo.  

Indagada a suspeita inicialmente afirmou para os policiais militares que o companheiro havia sofrido uma queda, versão que foi considerada incompátivel com o cenário encontrado no imóvel. Diante dos indícios a equipe, prendeu em flagrante a autora e preservou o local para o trabalho da perícia e o martelo foi apreendido pelos peritos.

A mulher foi levada para o Plantão Policial de Araraquara, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil que apura a real motivação. Em seguida, ela foi encaminhada á Cadeia Pública Feminina de São Carlos.

 

