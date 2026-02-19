Mulher confessa agressões e criança de 3 anos morre em cidade da região

Caso foi registrado no plantão policial de Ribeirão Preto - Crédito: TH Mais

Uma criança de três anos morreu nesta terça-feira (17), em Ribeirão Preto, e o caso é investigado como tortura seguida de morte. As informações são do portal TH+.

Segundo o Jornal da 79, a mulher de 32 anos afirmou em depoimento na Delegacia da Polícia Civil, nesta quarta-feira (18), que a falta de vontade da criança em se alimentar teria sido um dos motivos para as agressões. Ainda conforme o relato, ela teria confessado que não gostava da criança e que as agressões eram frequentes.

Além dela, o avô da vítima, de 42 anos, também foi preso preventivamente após Audiência de Custódia. Ambos são investigados por tortura seguida de morte.

Em contato informal com o jornalismo do TH+ Portal, o avô negou ter agredido a criança em qualquer ocasião. Ele afirmou ainda que não percebia a condição física da vítima, alegando que a companheira utilizava roupas compridas para esconder possíveis sinais no corpo da criança.

Os celulares dos investigados foram apreendidos e encaminhados para perícia. O caso segue sob investigação.

De acordo com informações divulgadas pelo TH+ Portal, a criança apresentava quadro de desnutrição e não recebia atendimento médico desde meados de 2023, conforme consta no Boletim de Ocorrência.

O documento aponta que o corpo da vítima apresentava hematomas em diferentes regiões, com colorações variadas entre verde, amarelo e roxo, o que indicaria agressões em datas distintas. Também foram identificadas baixa densidade capilar e sinais de sarcopenia.

A criança estava sob tutela do avô após a mãe biológica perder a guarda devido ao uso de entorpecentes. Segundo vizinhos, a vítima estava desaparecida havia cerca de um mês. A família residia em um imóvel no bairro Parque São Sebastião.

Leia Também