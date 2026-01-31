Mulher agredida ao tentar separar briga de casal morre na região

Crédito: Foto: Redes Sociais

A mulher identificada como Maria Aparecida Siqueira Ferraz de 56 anos que havia sido internada em estado grave após tentar separar uma briga de casal em Boa Esperança do Sul morreu na madrugada desta sábado (31), na Santa Casa de Araraquara. A vítima estava internada desde o último domingo (25), quando foi agredida durante a confusão no Jardim Maria Tannuri.

De acordo com o boletim de ocorrência, a violência começou em uma residência na Rua Vitório Govoni e o agressor, Luiz Fernando Corrêa da Costa, de 30, conhecido como “Zoi de Gato” discutia com a companheira, de 31, que tentou impedir que ele saísse de casa por estar embriagado.

Durante o desentendimento, a mulher foi agredida com socos, ameaçada de morte e xingada com o filho no colo. A criança acabou caindo, foi levada ao médico e conforme registro policial, não apresentou lesões aparentes.

Ao ouvir a confusão, a vizinha Maria Aparecida tentou intervir para cessar a violência, mas foi atingida com um soco na cabeça, caiu e sofreu ferimentos graves. Ela chegou a ser socorrida pelo Samu e levada à Santa Casa de Boa Esperança do Sul, sendo posteriormente transferida para Araraquara, onde passou por atendimento intensivo, mas não resistiu.

Ainda segundo a polícia, um adolescente que presenciou a cena também foi agredido ao tentar defender a mãe e a avó. Após o ataque, Luiz Fernando que já tem passagens e era investigado no tráfico de drogas, fugiu de bicicleta antes da chegada da Polícia Militar e até o momento segue foragido.

A companheira do agressor, solicitou medida protetiva de urgência e o caso foi registrado inicialmente como violência doméstica, ameaça, injúria e lesão corporal e agora passa a ser investigado também como homicídio.

A Polícia Civil informou que deve solicitar à Justiça a prisão preventiva do homem.

