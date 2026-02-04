(16) 99963-6036
quarta, 04 de fevereiro de 2026
Região

Motorista oferece R$ 100 para não ser multado e acaba preso pela PM na região do Broa

04 Fev 2026 - 08h56Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Itirapina - Viatura Itirapina -

Um motorista foi preso em flagrante por corrupção ativa na noite desta terça-feira (3), durante uma ação de fiscalização de trânsito realizada pela Polícia Militar na Rodovia Fernando Arruda Botelho (SP-264), no km 10, na região do Broa, em Itirapina.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a ocorrência foi atendida por equipes da 2ª Companhia do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), que realizavam uma operação de rotina quando abordaram um veículo Renault Kwid, de cor branca.

Durante a verificação, os policiais constataram irregularidades no automóvel, incluindo pneus traseiros com desgaste acima do limite permitido (TWI) e licenciamento pendente. Diante das infrações, foram lavrados os autos correspondentes e emitido o termo de recolhimento do veículo.

Ainda segundo a PM, no momento em que as medidas administrativas estavam sendo adotadas, o condutor ofereceu a quantia de R$ 100 em dinheiro a um dos policiais, na tentativa de evitar as penalidades. A atitude caracterizou o crime de corrupção ativa, previsto no Código Penal, e resultou na prisão imediata do motorista.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Claro, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

 

Leia Também

Júri condena bombeiro civil por morte de empresário na região; vídeo mostra agressões
Tribunal do Júri23h55 - 03 Fev 2026

Júri condena bombeiro civil por morte de empresário na região; vídeo mostra agressões

Nova tecnologia permite fiscalizar caminhões sem parar nas rodovias de SP
Região17h20 - 03 Fev 2026

Nova tecnologia permite fiscalizar caminhões sem parar nas rodovias de SP

Carreta de Mamografia atende mulheres em Ibaté a partir de 18 de fevereiro
Região16h38 - 03 Fev 2026

Carreta de Mamografia atende mulheres em Ibaté a partir de 18 de fevereiro

Identificado motociclista que morreu após atropelar cavalo na SP-215
Região14h52 - 03 Fev 2026

Identificado motociclista que morreu após atropelar cavalo na SP-215

Ribeirão Rodeo Music divulga line-up da edição de 20 anos com atração internacional
Região13h09 - 03 Fev 2026

Ribeirão Rodeo Music divulga line-up da edição de 20 anos com atração internacional

Últimas Notícias