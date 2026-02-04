Motorista oferece R$ 100 para não ser multado e acaba preso pela PM na região do Broa

Viatura Itirapina -

Um motorista foi preso em flagrante por corrupção ativa na noite desta terça-feira (3), durante uma ação de fiscalização de trânsito realizada pela Polícia Militar na Rodovia Fernando Arruda Botelho (SP-264), no km 10, na região do Broa, em Itirapina.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a ocorrência foi atendida por equipes da 2ª Companhia do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), que realizavam uma operação de rotina quando abordaram um veículo Renault Kwid, de cor branca.

Durante a verificação, os policiais constataram irregularidades no automóvel, incluindo pneus traseiros com desgaste acima do limite permitido (TWI) e licenciamento pendente. Diante das infrações, foram lavrados os autos correspondentes e emitido o termo de recolhimento do veículo.

Ainda segundo a PM, no momento em que as medidas administrativas estavam sendo adotadas, o condutor ofereceu a quantia de R$ 100 em dinheiro a um dos policiais, na tentativa de evitar as penalidades. A atitude caracterizou o crime de corrupção ativa, previsto no Código Penal, e resultou na prisão imediata do motorista.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Claro, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

