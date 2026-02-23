Motorista de 72 anos sem CNH e com suspeita de embriaguez é detido após causar acidente

Viatura Plantão Policial -

Um idosode 72 anos é investigado após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (22), em Ribeirão Bonito. Ele estaria embriagado.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Delegacia Seccional de São Carlos, a colisão aconteceu por volta das 14h10, na Rua São Paulo, região central da cidade, e envolveu um automóvel GM Classic prata e uma motocicleta Honda CG 150 Titan preta.

Policiais militares foram acionados pelo Copom para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram apenas o motociclista, de 25 anos. Ele relatou que foi atingido pelo carro, perdeu o controle da direção e caiu ao solo, sofrendo escoriações leves e danos de pequena monta na motocicleta. A vítima recusou atendimento médico no local.

Testemunhas informaram aos policiais que o condutor do carro deixou o local após a colisão. Ele foi acompanhado por populares e abordado em uma rua paralela pouco depois.

Segundo o registro policial, o motorista afirmou que havia ingerido bebida alcoólica e que entrou em uma rua na contramão sem perceber. Disse ainda que não parou para prestar socorro porque acreditou que a colisão teria sido leve. Ele também confessou não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

O condutor aceitou fornecer amostra de sangue para exame de dosagem alcoólica, que foi coletada e encaminhada ao Instituto Médico-Legal. O resultado do laudo deverá confirmar ou não a presença de álcool no sangue.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravantes por dirigir sem habilitação e por não prestar socorro, além de embriaguez ao volante. A ocorrência será encaminhada para a Delegacia de Polícia de Ribeirão Bonito, responsável pela área dos fatos, para continuidade das investigações.

