Motorista com sinais de embriaguez e flagrado dirigindo em zigue-zague; filho estava no carro

Um homem de 38 anos foi conduzido ao plantão policial na tarde deste domingo (22), após ser flagrado dirigindo supostamento sob efeito de álcool na Rua Guerino Sandretti, no bairro São Benedito, em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento quando perceberam um veículo transitando de forma irregular. Após passar por uma lombada, o carro teria ziguezagueado pela via, atingido o meio-fio e quase colidido com a viatura. Em seguida, o motorista ainda acelerou e voltou a atingir o meio-fio, quase batendo contra um poste.

Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem. Segundo o registro, o condutor apresentava sinais de alteração. No banco traseiro do veículo estava uma criança de 6 anos, sem assento de elevação e sem cinto de segurança. Questionado, o motorista afirmou que o menino era seu filho.

Ainda conforme o boletim, ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, o homem apresentou resistência, sendo necessário o uso de algemas. Ele caiu ao solo durante a contenção e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Ibaté para avaliação médica.

O motorista aceitou realizar exame de sangue para constatação da presença de álcool, sendo o material coletado para análise pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como embriaguez ao volante e será apurado pela Polícia Civil.

O veículo foi recolhido e as medidas administrativas cabíveis foram adotadas pela Polícia Militar.

