(16) 99963-6036
segunda, 23 de fevereiro de 2026
Ibaté

Motorista com sinais de embriaguez e flagrado dirigindo em zigue-zague; filho estava no carro

23 Fev 2026 - 09h05Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura PM no Plantão Policial - Crédito: SCAViatura PM no Plantão Policial - Crédito: SCA

Um homem de 38 anos foi conduzido ao plantão policial na tarde deste domingo (22), após ser flagrado dirigindo supostamento sob efeito de álcool na Rua Guerino Sandretti, no bairro São Benedito, em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento quando perceberam um veículo transitando de forma irregular. Após passar por uma lombada, o carro teria ziguezagueado pela via, atingido o meio-fio e quase colidido com a viatura. Em seguida, o motorista ainda acelerou e voltou a atingir o meio-fio, quase batendo contra um poste.

Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem. Segundo o registro, o condutor apresentava sinais de alteração. No banco traseiro do veículo estava uma criança de 6 anos, sem assento de elevação e sem cinto de segurança. Questionado, o motorista afirmou que o menino era seu filho.

Ainda conforme o boletim, ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, o homem apresentou resistência, sendo necessário o uso de algemas. Ele caiu ao solo durante a contenção e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Ibaté para avaliação médica.

O motorista aceitou realizar exame de sangue para constatação da presença de álcool, sendo o material coletado para análise pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como embriaguez ao volante  e será apurado pela Polícia Civil.

O veículo foi recolhido e as medidas administrativas cabíveis foram adotadas pela Polícia Militar.

Leia Também

Criminoso morre ao tentar assaltar policial de folga
Região10h20 - 23 Fev 2026

Criminoso morre ao tentar assaltar policial de folga

PM apreende moto furtada de São Carlos e prende homem em Araraquara
Recuperada13h59 - 22 Fev 2026

PM apreende moto furtada de São Carlos e prende homem em Araraquara

Colisão de lancha contra píer mata seis pessoas; mãe e filho estão entre as vítimas
Região10h51 - 22 Fev 2026

Colisão de lancha contra píer mata seis pessoas; mãe e filho estão entre as vítimas

Prefeitura de Ibaté intensifica limpeza e roçagem no Jardim Cruzado
Região10h40 - 22 Fev 2026

Prefeitura de Ibaté intensifica limpeza e roçagem no Jardim Cruzado

Motociclista perde a vida após acidente na Washington Luís
Rio Claro 10h29 - 22 Fev 2026

Motociclista perde a vida após acidente na Washington Luís

Últimas Notícias