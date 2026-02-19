(16) 99963-6036
quinta, 19 de fevereiro de 2026
Descalvado

Motocicleta usada para arruaça é apreendida pela PM

19 Fev 2026 - 14h39Por Da redação
Motocicleta usada para arruaça é apreendida pela PM - Crédito: divulgação

Na tarde desta quarta-feira (18), policiais militares de Descalvado realizaram uma averiguação no bairro Bosque do Tamanduá após receberem denúncia anônima sobre uma motocicleta suspeita.

Segundo as informações repassadas, uma Honda/CB 300R azul estaria guardada em uma residência e vinha sendo utilizada para prática de arruaça e perturbação do sossego público em ocasiões anteriores.

No endereço indicado, os policiais fizeram contato com o responsável pelo imóvel, que apresentou o veículo para vistoria. Durante a inspeção, a equipe constatou a ausência de sinais identificadores obrigatórios, como emplacamento, numeração de chassi e número de motor.

Enquanto a ocorrência era atendida, um homem compareceu ao local e assumiu ser o proprietário da motocicleta. Ele afirmou ter adquirido o veículo pelo valor de R$ 1.500,00 na cidade de Porto Ferreira.

Diante da situação, as partes foram conduzidas ao plantão policial em Descalvado, onde a ocorrência foi registrada. A motocicleta foi recolhida por guincho e permaneceu apreendida, ficando à disposição da perícia.

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas são fundamentais para auxiliar na manutenção da ordem pública e na segurança da comunidade.

