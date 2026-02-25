Motociclista perde a vida após sofrer acidente

Crédito: arquivo pessoal

Um motociclista de 21 anos morreu na tarde desta terça-feira (24) depois de se envolver em um grave acidente no bairro Altos do Jaraguá, em Araraquara. Trata-se do primeiro registro de morte no trânsito em 2026 no município.

De acordo com as informações apuradas, o jovem João Victor Morais de Almeida seguia para buscar uma peça quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da motocicleta na Rua Adélia Izique e acabou colidindo contra uma árvore, nas proximidades de um pesqueiro.

Equipes da Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam a vítima à Santa Casa de Araraquara. Conforme relato do atendimento inicial, ele estava consciente, orientado e conversando durante o socorro.

Entretanto, após dar entrada na unidade hospitalar, o quadro clínico apresentou agravamento e o motociclista não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

Leia Também