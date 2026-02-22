(16) 99963-6036
Motociclista perde a vida após acidente na Washington Luís

22 Fev 2026 - 10h29Por Da redação
Um acidente com vítima fatal foi registrado na madrugada deste domingo (22) na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 176, em Rio Claro (SP).

De acordo com informações encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Eixo SP e divulgadas pelo Centro de Controle Multimodal (CCM), o acidente aconteceu no sentido São Paulo. Segundo dados apurados no local, o condutor de uma motocicleta  trafegava pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, chocou-se contra duas placas de sinalização. Após o impacto, a motocicleta tombou e o condutor ficou imobilizado na faixa de rolamento.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

