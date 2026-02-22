Motociclista morre após colisão seguida de atropelamento na Washington Luís

Um motociclista morreu na manhã deste sábado (21) após um grave acidente registrado no km 433 da Rodovia SP-310, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com as informações apuradas no local, dois caminhões trafegavam no sentido norte da rodovia quando o motorista de um Volkswagen 24.280 realizava ultrapassagem sobre um Mercedes-Benz Atego 1719. Neste momento, o motociclista, que seguia pelo corredor entre os veículos, perdeu o controle da direção e colidiu na lateral do VW 24.280.

Após o impacto, a vítima caiu e foi atropelada contra a roda do caminhão Mercedes-Benz. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os motoristas dos caminhões não sofreram ferimentos.

