Morre mecânico envolvido em grave acidente na SP-215

Picape que era conduzida por Arthur - Crédito: SCA

Saiba Mais Segurança Colisão frontal envolve quatro veículos e deixa dois feridos na SP-215

O mecânico Geraldo Arthur Piloto morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (16), na rodovia Doutor Paulo Lauro (SP-215), no trecho entre São Carlos e Descalvado.

Geraldo era o motorista de uma picape Fiat Strada e chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado à Santa Casa de São Carlos, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

De acordo com informações apuradas junto ao passageiro do utilitário, o veículo seguia no sentido oeste da rodovia quando, o condutor tentou ultrapassar um ônibus Scania Marcopolo. Ainda segundo o relato, os vidros embaçados teriam contribuído para a perda de atenção, resultando em uma colisão frontal com um caminhão Ford Cargo que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, a Fiat Strada rodou na pista e acabou colidindo na lateral do ônibus. Na sequência, uma SUV Ford Ecosport, que vinha logo atrás, também se chocou contra a lateral da picape.

O corpo de Geraldo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Leia Também