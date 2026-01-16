Colisão frontal envolve quatro veículos e deixa dois feridos na SP-215

Local do acidente - Crédito: SCA

Uma colisão frontal envolvendo quatro veículos foi registrada na tarde desta sexta-feira (16) na Rodovia Vicente Bota, em Descalvado, no km 127. O acidente aconteceu em meio à chuva intensa e mobilizou equipes de resgate de diferentes cidades.

De acordo com as informações apuradas, um ônibus de passageiros e um veículo Fiat Strada seguiam no sentido Descalvado–São Carlos. No sentido oposto, São Carlos–Descalvado, trafegavam um caminhão carregado com equipamentos agrícolas e um Ford EcoSport.

Segundo relato do condutor do caminhão, chovia bastante no momento do acidente quando a Fiat Strada acabou invadindo a faixa contrária, colidindo frontalmente com o caminhão. Com o impacto, a Fiat Strada rodou na pista e atingiu a lateral do ônibus de passageiros.

O caminhão, após a colisão frontal, perdeu o controle, atravessou o canteiro central da rodovia e parou cerca de 100 metros adiante, já no sentido contrário da via, com uma das rodas quebradas. Após rodar e atingir o ônibus, a Fiat Strada retornou para a pista, onde acabou sendo atingida levemente na traseira pelo Ford EcoSport, que vinha logo atrás e não conseguiu evitar a colisão, apesar de ter freado.

Duas pessoas ficaram feridas: o condutor da Fiat Strada e o passageiro. O motorista ficou preso às ferragens, sofreu ferimentos mais graves e foi retirado do veículo com o auxílio das equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros, sendo socorrido em seguida. O passageiro sofreu ferimentos leves. Ambos foram encaminhados para a Santa Casa de São Carlos.

Equipes do Corpo de Bombeiros de São Carlos e Porto Ferreira, além da concessionária responsável pela rodovia, estiveram no local para atendimento da ocorrência e sinalização da via.

