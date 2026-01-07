Menino que caiu do 10º andar de prédio deixa a UTI

Crédito: arquivo pessoal

O menino Brenno Fernandes Girdziauckas, de 4 anos, que sobreviveu a queda do 10º andar de um prédio no Centro de Ribeirão Preto, apresentou evolução em seu estado de saúde. Segundo informações divulgadas pela família neste domingo (4), a criança recebeu alta do CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas e foi transferida para um quarto da enfermaria.

Brenno sofreu politraumatismo em decorrência da queda e precisou passar por procedimentos cirúrgicos. Ele teve fraturas nos dois fêmures e em um dos pés, além de outros ferimentos. Nos primeiros dias de internação, o menino necessitou de transfusões de sangue do tipo O+, mas atualmente não precisa mais das doações.

De acordo com a família, os médicos iniciaram a retirada gradual da sedação na última terça-feira (30). Ao longo da semana, Brenno foi desintubado e voltou a respirar por conta própria, apresentando boa resposta clínica. Apesar da melhora, ele ainda deverá passar por novos procedimentos médicos, embora não haja data definida. A criança segue internada, em observação, sem previsão de alta hospitalar.

Fonte: GCN.Net

Leia Também