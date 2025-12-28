Menino de 4 anos sobrevive após cair do 10° andar de prédio

Crédito: Google Maps

Uma criança de 4 anos sobreviveu a uma queda de aproximadamente dez andares na tarde deste sábado (27), no apartamento onde mora, na rua Marechal Deodoro, na região central de Ribeirão Preto.

De acordo com informações divulgadas pela EPTV Ribeirão, o menino, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) não verbal, estava em casa com os pais no momento do acidente e caiu da janela do banheiro do imóvel.

A principal suspeita é de que, durante a queda, a criança tenha atingido alguma estrutura que ajudou a amortecer o impacto, o que pode ter sido fundamental para a sua sobrevivência.

O menino sofreu fratura bilateral no fêmur e foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi encaminhado à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas, localizada a cerca de 200 metros do local do acidente.

A criança permanece internada na Unidade de Emergência e deverá passar por procedimento cirúrgico. Segundo familiares, há necessidade de doações de sangue do tipo O positivo (O+).

O local foi isolado pela Polícia Militar para os trabalhos de perícia. A ocorrência foi registrada e será investigada pelas Polícias Civil e Científica, que apuram as circunstâncias da queda.

