Jovem é detido após agredir e morder o pai em Ibaté

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia Militar após agredir o pai de 68, na noite desta sexta-feira (2), no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Segundo relatório policial, a PM foi acionada na Rua Dourado depois de serem informados da briga entre os dois em uma residência. Ao chegarem na casa, os policiais militares encontraram o autor agressivo e transtornado.

O idoso estava com um ferimento grave no dedo da mão direita, após ter sido mordido pelo filho durante uma discussão. A vítima foi socorrida, para o Hospital Municipal da cidade e devido a gravidade precisou ser transferido para São Carlos.

Diante dos fatos o jovem foi levado para o Plantão Policial de São Carlos, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal grave.

