Jovem de 20 anos morre após acidente de motocicleta

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um jovem de 20 anos na manhã desta sexta-feira (31), por volta das 6h50, na Avenida Arcyr Giaretta Barcellos, em Porto Ferreira.
Segundo informações apuradas no local, o condutor da motocicleta perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste. A vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate e encaminhada ao Pronto-Socorro do município, porém não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito.
Durante o atendimento da ocorrência, foi constatado que o jovem não possuía habilitação para conduzir motocicleta. A Polícia Científica de São Carlos foi acionada e realizou a perícia técnica no local do acidente, que irá auxiliar na apuração das circunstâncias da colisão.
O caso será investigado pelas autoridades competentes.