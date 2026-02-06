(16) 99963-6036
sexta, 06 de fevereiro de 2026
Combate Ao Tráfico

Jovem da região é preso pelo TOR com mais de 200 tijolos de maconha na SP-294 em Avaí

Droga era transportada em um carro e o motorista disse para os policiais militares rodoviários que receberia R$ 3 mil pelo transporte até a região de Presidente Prudente

06 Fev 2026 - 14h19Por Flávio Fernandes
Jovem da região é preso pelo TOR com mais de 200 tijolos de maconha na SP-294 em Avaí - Crédito: Foto: Divulgação/TOR Crédito: Foto: Divulgação/TOR

Um jovem de 26 anos, morador de Araraquara foi preso pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) com mais de 200 tijolos de maconha na noite da última quarta-feira (4), no km 370 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Avaí.  

Segundo relatório policial, os policias militares rodoviários faziam uma fiscalização na praça de pedágio quando avistaram um GM/Classic de cor preta com placas de Araraquara. A equipe percebeu que o motorista, estava com nervosismo excessivo e realizaram a abordagem.

Durante a revista o jovem confessou que estava transportando grande quantidade de drogas e ao realizarem a vistoria os PMRVs localizaram 203 tijolos de maconha, totalizando 200 kg no banco traseiro e no porta-malas do veículo. Ele também relatou que saiu de uma chácara de Araraquara carregado com destino a Martinópolis na região de Presidente Prudente e estava retornando, quando foi interceptado pelos policiais militares rodoviários.

O suspeito ainda disse que iria ganhar R$ 3 mil, pelo transporte dos entorpecentes e diante foi levado para CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Bauru, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência por tráfico de drogas. Em seguida, ele foi encaminhado Cadeia Pública da região. 

A DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) vai investigar o caso para saber, quem seria os responsáveis pelo entorpecente.

