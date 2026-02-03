(16) 99963-6036
terça, 03 de fevereiro de 2026
Região

Identificado motociclista que morreu após atropelar cavalo na SP-215

03 Fev 2026 - 14h52Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Identificado motociclista que morreu após atropelar cavalo na SP-215 -

Foi identificado como Alexsandro José Neto, de 36 anos, morador de Porto Ferreira, o motociclista que morreu na madrugada desta terça-feira (3) após um acidente na Rodovia SP-215, no trecho que passa pelo município.

De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), Alexsandro conduzia uma motocicleta Honda CG 150 quando se deparou com um cavalo solto sobre a faixa de rolamento. Sem tempo hábil para frear ou desviar, ele acabou atropelando o animal, o que provocou o tombamento da motocicleta.

Com a queda, o motociclista ficou imobilizado no acostamento e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro médico.

Um veterinário foi acionado para atender o cavalo, porém, ao chegar, o profissional constatou que o animal também não resistiu aos ferimentos e morreu. As causas do acidente e as circunstâncias da presença do animal na rodovia serão investigadas.

O velório de Alexsandro José Neto acontece na Sala 1 do Velório da Funerária Santa Catarina, a partir das 14h desta terça-feira (3). O sepultamento está marcado para esta quarta-feira (4), às 10h, no Cemitério Municipal Cristo Rei (Novo), em Porto Ferreira.

Leia Também

Ribeirão Rodeo Music divulga line-up da edição de 20 anos com atração internacional
Região13h09 - 03 Fev 2026

Ribeirão Rodeo Music divulga line-up da edição de 20 anos com atração internacional

Polícia Militar prende motorista por embriaguez após colisão proposital contra viatura
Torrinha 10h29 - 03 Fev 2026

Polícia Militar prende motorista por embriaguez após colisão proposital contra viatura

Defesa Civil de Ibaté captura jacaré e jararaca em Ibaté
Região10h00 - 03 Fev 2026

Defesa Civil de Ibaté captura jacaré e jararaca em Ibaté

Discussão entre paciente e médico mobiliza Guarda Civil Municipal em hospital de Ibaté
Região14h59 - 02 Fev 2026

Discussão entre paciente e médico mobiliza Guarda Civil Municipal em hospital de Ibaté

Dor e revolta: cidade vai às ruas após feminicídio
Boa Esperança do Sul06h57 - 02 Fev 2026

Dor e revolta: cidade vai às ruas após feminicídio

Últimas Notícias