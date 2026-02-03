Identificado motociclista que morreu após atropelar cavalo na SP-215

Foi identificado como Alexsandro José Neto, de 36 anos, morador de Porto Ferreira, o motociclista que morreu na madrugada desta terça-feira (3) após um acidente na Rodovia SP-215, no trecho que passa pelo município.

De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), Alexsandro conduzia uma motocicleta Honda CG 150 quando se deparou com um cavalo solto sobre a faixa de rolamento. Sem tempo hábil para frear ou desviar, ele acabou atropelando o animal, o que provocou o tombamento da motocicleta.

Com a queda, o motociclista ficou imobilizado no acostamento e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro médico.

Um veterinário foi acionado para atender o cavalo, porém, ao chegar, o profissional constatou que o animal também não resistiu aos ferimentos e morreu. As causas do acidente e as circunstâncias da presença do animal na rodovia serão investigadas.

O velório de Alexsandro José Neto acontece na Sala 1 do Velório da Funerária Santa Catarina, a partir das 14h desta terça-feira (3). O sepultamento está marcado para esta quarta-feira (4), às 10h, no Cemitério Municipal Cristo Rei (Novo), em Porto Ferreira.

