Ibaté recebe nesta quarta a Carreta de Mamografia do programa Mulheres de Peito

O município de Ibaté recebe nesta quarta-feira (18) a Carreta de Mamografia do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, dentro do programa Mulheres de Peito.

A unidade móvel permanece na cidade até o dia 28 de fevereiro, com o objetivo de ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama e fortalecer as ações de prevenção e cuidado com a saúde da mulher.

Em Ibaté, a carreta está instalada na Rua Floriano Peixoto, nº 801, no Centro de Referência em Saúde da Mulher, na região central. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados. Nesta quarta-feira (18), primeiro dia de funcionamento, os atendimentos terão início a partir das 13h.

Quem pode realizar o exame

Com a atualização das normas de rastreamento, mulheres com idade entre 50 e 74 anos podem realizar o exame apenas com a apresentação do RG e do Cartão do SUS, sem necessidade de pedido médico. Já as pacientes com idade entre 35 e 49 anos e acima de 74 anos devem apresentar solicitação médica para realizar a mamografia. Anteriormente, o atendimento sem pedido médico era permitido somente até os 69 anos.

As senhas serão distribuídas por demanda espontânea e por ordem de chegada, com a realização de até 50 exames por dia durante a semana e 25 aos sábados.

Caso seja identificada alguma alteração no resultado, as pacientes serão automaticamente encaminhadas para unidades de referência do SUS, onde poderão realizar exames complementares ou iniciar o tratamento, se necessário.

Resultados no Estado

A iniciativa tem apresentado resultados expressivos em todo o Estado. Em 2025, as Carretas de Mamografia registraram aumento de 76% no número de exames realizados, totalizando 60.831 mamografias, frente a 34.605 no ano anterior, reforçando a eficácia da estratégia para a detecção precoce da doença.

Com a chegada da unidade móvel, a expectativa é facilitar o acesso das mulheres ibateenses ao exame, reduzir filas, ampliar a prevenção e fortalecer as ações de saúde da mulher no município, garantindo mais cuidado, informação e qualidade de vida.