Ibaté inaugura Unidade de Fisioterapia “Dorival Flamínio de Britto”

Foi inaugurada na manhã do domingo (8) a Unidade de Fisioterapia de Ibaté “Dorival Flamínio de Britto”, representando um importante avanço para a saúde pública do município. O novo espaço amplia e qualifica o atendimento fisioterapêutico oferecido à população, com estrutura moderna, funcional e totalmente acessível.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Ronaldo Venturi, da primeira-dama Marcia Perrucci, secretários municipais e dos vereadores Joninha do Mel, Ivani di Cruzado, Jaque Motta e Pastor Gilmar, além de servidores da saúde e moradores da cidade.

A unidade leva o nome de Dorival Flamínio de Britto, cidadão ibateense homenageado por sua trajetória e contribuição ao município. Familiares do homenageado participaram da solenidade e se emocionaram com o reconhecimento, que eterniza seu legado junto à comunidade.

Com um ambiente planejado para oferecer conforto, organização e dignidade, o espaço conta com sala de espera, cinco salas de atendimento — algumas climatizadas — e um ambiente exclusivo para cinesioterapia, área da fisioterapia que utiliza o movimento corporal como forma de tratamento e recuperação. A estrutura torna a unidade uma referência no serviço fisioterapêutico municipal.

Atualmente, cinco fisioterapeutas atuam no local, garantindo um atendimento mais amplo, humanizado, organizado e com maior privacidade aos pacientes, fortalecendo a rede municipal de saúde.

Durante a inauguração, o prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância do investimento. “A população de Ibaté agora conta com um prédio com total acessibilidade, pensado para acolher as pessoas com respeito e dignidade. Essa unidade representa mais qualidade no atendimento, melhores condições de trabalho para os profissionais e, acima de tudo, mais cuidado com quem precisa do serviço público de saúde”, afirmou.

