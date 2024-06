Ibaté é contemplada com Projeto “Nadando nas cores”

Crédito: Divulgação

Em mais uma parceria entre a Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o Centro de Formação Artística Anna Ponciano Marques, a Associação Paulista dos Amigos da Arte e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, foi contemplado o Projeto de Ibaté, “Nadando nas Cores”.

O Projeto foi coordenado pela APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), uma Organização Social com cerca de 20 anos, que atua na difusão artística e cultural no estado de São Paulo. Suas ações estão voltadas para a valorização das diversidades artísticas paulistas e para o gerenciamento de programas, equipamentos e festivais.

O gestor do Centro Cultural, Joziel Gama, procurou mais uma vez a entidade por ser reconhecida e marcada pela qualidade técnica, artística e de governança, sendo responsável por articular uma vasta rede que mobiliza artistas, gestores municipais, produtores, empreendedores, prestadores de serviço, fornecedores, especialistas e pelo corpo técnico da Organização. “Esse diverso conjunto de elementos e essa parceria com a APAA nos permite fortalecer as diversas linguagens e manifestações artísticas; e o grafite tem sido uma linguagem bem difundida aqui no Centro Cultural”, esclarece.

Ainda segundo o gestor cultural, essa parceria no final do ano passado trouxe para a cidade quatro importantes artistas do segmento de Arte Urbana e Grafite, que desenvolveram um trabalho marcante na fachada do Centro Cultural, e o resultado foi tão bom que novamente serviu de estímulo para um novo trabalho. Dessa vez, o local escolhido foi o muro da piscina municipal, e dois importantes artistas participaram do projeto: Johnes Alves Leite, conhecido como "JOKS Johnes", morador da Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo. O primeiro contato com o spray foi em 1998 para fazer uma pichação; logo pegou o gosto pelo spray. Gostava muito de ver alguns grafites pelas ruas onde mora. Mas foi com a “FIZ Graffiti” (revista do segmento) que conseguiu ver outros grafites (internet era muito complicada nessa época). Então percebeu que poderia fazer muito mais do que um simples desenho na parede, mas também painéis e cenários. Em 2003, começou a pintar com mais frequência e com mais cores, depois nunca mais parou.

Outro artista que participou do projeto foi Rafael Malaquias. Criativo, curioso e questionador desde sua infância, sempre atento às cores que compunham os lugares por onde passava, descobriu na arte a essência de sua vida. Atento aos sinais que a vida lhe mostrava, teve o primeiro contato com o grafite no ano de 2001, sempre buscando demonstrar em seus trabalhos a importância de valorizar e divulgar as diversas formas de culturas regionais, a conscientização ambiental e as críticas às situações políticas do país. Fundou um grupo chamado Loucos Pela Arte, onde começou a usar como temática forte a busca de informações sobre etnias indígenas brasileiras, como costumes, crenças e tradições. Acabou passando por uma mudança de identidade e se aprofundando em suas próprias raízes. “Implementamos há cerca de 2 anos aqui na cidade o curso de arte urbana com segmento em Grafite, e agora as crianças terão a oportunidade de ter mais uma obra como referência”, conclui Gama.

A Associação Paulista dos Amigos da Arte também atua para garantir o acesso da população à arte e à cultura de forma ampla e diversa, para fomentar o desenvolvimento e a profissionalização do setor artístico-cultural e para contribuir com o desenho e a implementação de políticas públicas e ações culturais efetivas e consistentes.

Todo o material, logística, transporte, alimentação e cachê dos grafiteiros envolvidos foram custeados pela APAA e pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O projeto "Nadando nas Cores" tem como objetivo transformar espaços urbanos de Ibaté por meio da arte do grafite, destacando o tema esportivo, com foco na natação. A proposta visa não apenas embelezar a cidade, mas também promover a prática esportiva.

O projeto foi realizado em nosso Complexo Esportivo Dagnino Rossi, espaço público de grande visibilidade, no muro ao lado da piscina pública.

O grafite feito lá representa a beleza e a energia da natação, capturando a essência do esporte em movimento. Foram retratados nadadores em diferentes situações, esportivas e de lazer, além de elementos simbólicos que remetem à natação competitiva e recreativa.

O trabalho dos artistas pode ser apreciado permanentemente na Piscina Municipal, no Complexo Esportivo Dagnino Rossi, no Centro de Ibaté.

