Ibaté contrata clínica para zerar fila de exames de ressonância magnética

A Prefeitura de Ibaté, por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana (Cismetro), realizou a contratação de uma clínica especializada em exames de imagem na cidade de Rio Claro para a realização de exames de ressonância magnética.

A iniciativa tem como objetivo zerar a fila de espera, que ultrapassava um ano, garantindo mais agilidade no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Os exames já estão sendo realizados aos sábados, facilitando o atendimento. Além disso, os pacientes contam com transporte gratuito oferecido pelo município para o deslocamento até a clínica.

Para o prefeito Ronaldo Venturi, a ação representa um avanço significativo na área da saúde pública. “Estamos trabalhando para zerar filas históricas e oferecer dignidade à população. Zerar a fila da ressonância é um compromisso com quem mais precisa e vamos continuar trabalhando para zerar a fila de todos os exames pendentes”, destacou.

