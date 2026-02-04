(16) 99963-6036
Ibaté amplia frota de serviços públicos com caminhão e retroescavadeira

04 Fev 2026 - 16h30Por Jessica Carvalho R.
A Prefeitura Municipal de Ibaté ampliou a frota de veículos destinados aos serviços públicos com a aquisição de dois novos equipamentos, viabilizados por meio de convênio com o Governo Federal. Os recursos utilizados são oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Marcos Pereira.

Entre os investimentos está um caminhão basculante 6x4, equipado com motor de 260 cavalos de potência, câmbio de nove marchas e cabine com ar-condicionado. O veículo oferece maior conforto e segurança ao operador, além de ampliar a capacidade do município para atender às demandas de infraestrutura urbana.

A frota municipal também passa a contar com uma retroescavadeira com tração 4x4, motor turbo de 90 cavalos, caçambas dianteira e traseira e cabine fechada com ar-condicionado. O equipamento é indicado para serviços de escavação, carregamento e demolição, contribuindo para a agilidade e eficiência das obras e manutenções realizadas pela administração municipal.

O prefeito Ronaldo Venturi ressaltou a importância do investimento para o desenvolvimento da cidade. “Essas novas máquinas representam um avanço significativo para a nossa frota. Elas vão garantir mais eficiência, agilidade e qualidade na execução dos serviços públicos, atendendo melhor as necessidades da população em todos os bairros de Ibaté”, destacou.

