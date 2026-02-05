Homicídios caem 66,6% em Ibaté; cidade não registra este tipo de crime há 11 meses

Autoridades da segurança comemoram resultados em entrevista coletiva que anunciou a redução da criminalidade em geral no município de Ibaté - Crédito: SCA

O município de Ibaté registrou uma queda de 66,6% nos homicídios em 2025 em comparação com o ano anterior. Em 2024, foram registrados três assassinatos, e no ano seguinte houve apenas uma ocorrência desse crime. Os dados são oficiais da Secretaria Estadual de Segurança Pública e foram divulgados na manhã desta quinta-feira (6), durante entrevista coletiva no Paço Municipal.

O secretário municipal de Segurança Pública e Proteção Social, Luiz Rogério Fumagalli Macedo, afirma que há 11 meses o município não registra nenhum caso de homicídio. "Esperamos completar um ano sem nenhum crime desse tipo registrado", revela ele.

Fumagalli destaca que existe um concurso público em andamento para a contratação de dez vagas na Guarda Municipal, a fim de reforçar o patrulhamento. "Pretendemos criar um programa conjunto com o Ministério Público, com uma equipe para cuidar dos crimes contra a mulher. Precisamos melhorar o efetivo de guardas para isso."

O número de roubos caiu 23,8%, passando de 21 casos em 2024 para 16 em 2025. O volume de furtos caiu de 276 para 224, uma redução de 18,8%. Na modalidade furto e roubo de veículos, a queda também foi significativa: em 2024, ocorreram 26 casos, e em 2025, 21, representando uma redução de 19,2%.

Tenente Lourenço, secretário Fumagalli e delegado Ramon Alves ao fundo.

O secretário Fumagalli destacou que o armamento da Guarda Municipal foi fundamental para combater o crime, principalmente os traficantes de drogas que atuavam nas praças públicas de Ibaté. Ele acrescenta que os próximos passos serão a implantação de mais câmeras de segurança pela cidade e a adesão ao programa Muralha Paulista. "Já assinamos o convênio com o Governo do Estado para a implantação do Muralha Paulista. Ele já está funcionando em caráter experimental, mas ainda com limitações. Em breve, vamos ampliar o sistema de câmeras para reforçar o que já temos. Também adquirimos armas não letais", enfatiza.

Fumagalli ressalta que a queda da criminalidade está diretamente ligada à produtividade do trabalho policial, como o aumento da apreensão de entorpecentes e a prisão de traficantes. Em 2024, foram realizadas 71 apreensões de drogas. Em 2025, esse número saltou 95%, chegando a 139 apreensões.

A apreensão de armas aumentou 133%, passando de três armas de fogo em 2024 para sete em 2025. Além disso, houve crescimento de 15,8% no número de veículos furtados ou roubados que foram recuperados e devolvidos aos proprietários: em 2024, 19 veículos foram recuperados; em 2025, o número subiu para 22.

O comandante da Polícia Militar em Ibaté, Tenente Lourenço, destaca que o problema na cidade tem sido a falta de efetivo policial para patrulhar toda a região. "Por mais que tenhamos dificuldades, conseguimos realizar um trabalho preventivo muito importante. No ano passado, trouxemos mais dois policiais para a rádio patrulha de motocicletas, o que coibiu bastante o crime. Tivemos um aumento geral na fiscalização em todos os aspectos, o que contribuiu para a redução dos índices criminais. Conseguimos realizar a atividade delegada, que atrai, inclusive, policiais de outras cidades, aumentando o policiamento."

O delegado de polícia Ramon Alves disse que, até o final de 2024, Ibaté sequer tinha um delegado titular, contando apenas com dois investigadores e dois escrivães. Depois, chegaram mais dois escrivães e um investigador. "Tudo deságua na Polícia Civil. Temos que atender várias demandas da sociedade e também comandar os inquéritos. Chegamos aqui com mais de 300 inquéritos e conseguimos diminuir, mas ainda temos muito trabalho. Cada policial tem se dedicado para melhorar o serviço. Temos conseguido sucesso, apesar de todas as dificuldades enfrentadas", explica ele.

Leia Também