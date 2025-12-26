(16) 99963-6036
sexta, 26 de dezembro de 2025
Identificado

Homem que morreu após ser atropelado por carro na SP-255 é identificado

Elinaldo Pereira da Silva estava andando na faixa de rolamento quando foi atingido pelo veículo próximo ao Atacadão

26 Dez 2025 - 18h05Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem que morreu após ser atropelado por carro na SP-255 é identificado - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

O homem que morreu após ser atropelado por carro na noite desta quinta-feira (26), no km 82 da rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255) foi identificado como Elinaldo Pereira da Silva de 49 anos, em Araraquara. O atropelamento, aconteceu próximo ao Atacadão.

Segundo informações, Elinaldo estava andando pela faixa de rolamento quando foi atingido por um Fiat Cronoss branco conduzido. O motorista de 37, até tentou frear mas não houve tempo. 

A vítima chegou a ser socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado) da concessionária que administra a rodovia, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do homem que estava sem documentos e estaria morando na rua, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade.

O condutor do carro fez o teste do etilômetro com a Polícia Militar Rodoviária e atestou negativo, para álcool e o caso foi registrado em boletim de ocorrência no Plantão Policial como homicídio culposo na direção de veículo automotor. 

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

Leia Também

Genro que se envolveu com sogro diz ter sido alvo de atentado a tiros na região
Atentado03h03 - 26 Dez 2025

Genro que se envolveu com sogro diz ter sido alvo de atentado a tiros na região

Homem morre após ser atropelado por carro na SP-255
Atropelamento Fatal02h53 - 26 Dez 2025

Homem morre após ser atropelado por carro na SP-255

Homem é morto a tiros enquanto chegava em casa na região
Homicídio02h26 - 26 Dez 2025

Homem é morto a tiros enquanto chegava em casa na região

Ambulância colide com carro após frenagem brusca em radar na Washington Luís
Colisão traseira 08h36 - 25 Dez 2025

Ambulância colide com carro após frenagem brusca em radar na Washington Luís

Motos utilizadas em "rolezinhos" são apreendidas durante operação em Ibaté
Região08h05 - 25 Dez 2025

Motos utilizadas em "rolezinhos" são apreendidas durante operação em Ibaté

Últimas Notícias