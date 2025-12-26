Homem que morreu após ser atropelado por carro na SP-255 é identificado

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

O homem que morreu após ser atropelado por carro na noite desta quinta-feira (26), no km 82 da rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255) foi identificado como Elinaldo Pereira da Silva de 49 anos, em Araraquara. O atropelamento, aconteceu próximo ao Atacadão.

Segundo informações, Elinaldo estava andando pela faixa de rolamento quando foi atingido por um Fiat Cronoss branco conduzido. O motorista de 37, até tentou frear mas não houve tempo.

A vítima chegou a ser socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado) da concessionária que administra a rodovia, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do homem que estava sem documentos e estaria morando na rua, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade.

O condutor do carro fez o teste do etilômetro com a Polícia Militar Rodoviária e atestou negativo, para álcool e o caso foi registrado em boletim de ocorrência no Plantão Policial como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

