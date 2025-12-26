Homem morre após ser atropelado por carro na SP-255

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/Araraquara Agora

Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado por carro na noite desta quinta-feira (25), no km 82 da rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), próximo ao Atacadão, em Araraquara.

Segundo informações a vítima estava andando pela pista e o motorista de um Fiat Cronoss branco, não viu e acabou o atropelando. O condutor prestou socorro e acionou a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, que socorreu a vítima até a Santa Casa com ferimentos graves.

O homem que não portava documentos e seria morador em situação de rua infelizmente não resistiu e a Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e preservou o local, para o trabalho da perícia. O corpo dele, foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade.

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

