sexta, 26 de dezembro de 2025
Atropelamento Fatal

Homem morre após ser atropelado por carro na SP-255

Vítima estava andando pela pista quando foi atingida pelo veículo no km 82 próximo ao Atacadão

26 Dez 2025 - 02h53Por Flávio Fernandes
Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado por carro na noite desta quinta-feira (25), no km 82 da rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), próximo ao Atacadão, em Araraquara.

Segundo informações a vítima estava andando pela pista e o motorista de um Fiat Cronoss branco, não viu e acabou o atropelando. O condutor prestou socorro e acionou a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, que socorreu a vítima até a Santa Casa com ferimentos graves. 

O homem que não portava documentos e seria morador em situação de rua infelizmente não resistiu e a Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e preservou o local, para o trabalho da perícia. O corpo dele, foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade. 

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

