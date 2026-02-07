(16) 99963-6036
Homem é preso por tráfico e diz que vendia drogas para pagar dívida de R$ 7 mil

07 Fev 2026 - 07h54Por Da redação
Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (7), por volta da 1h20, no bairro CDHU, na Rua Sílvio Lattaro, em Ibaté.

De acordo com as informações, durante patrulhamento pela região, a equipe policial avistou um indivíduo que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Ele foi alcançado e abordado em seguida.

Durante a abordagem, o suspeito acabou indicando o local onde estavam escondidas as substâncias ilícitas. Ele relatou aos policiais que estaria devendo cerca de R$ 7 mil a traficantes e que estaria comercializando entorpecentes para quitar a dívida.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão. O homem foi encaminhado ao hospital para a realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Com o suspeito, foram apreendidas 28 porções análogas ao crack, quatro porções análogas à maconha, um pino análogo à cocaína e R$ 10 em moedas.

