quarta, 25 de fevereiro de 2026
Ibaté

Homem é encontrado morto em via pública

25 Fev 2026 - 09h07Por Da redação
Um corpo de um homem foi encontrado na noite desta terça-feira (24) em via pública no município de Ibaté. A ocorrência foi registrada como morte suspeita pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a comunicação foi feita por volta das 23h16, após o encontro do cadáver na Rua Nova Europa. 

Uma equipe do plantão da Polícia Civil de São Carlos se deslocou até o local. Ao chegarem, os policiais foram informados de que o corpo já havia sido removido por uma funerária, com autorização de agentes municipais.

A Polícia Científica também esteve presente e realizou as perícias possíveis no local. Até o momento do registro, não havia informações sobre as circunstâncias da morte.

O caso foi encaminhado para a unidade policial responsável pela área, que deverá dar continuidade às investigações e aguardar os laudos periciais que irão apontar a causa da morte.

