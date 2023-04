Homem é agredido por causa de divergência política em Ibaté

Crédito: divulgação

Uma discussão motivada por divergências de opiniões sobre política, terminou com um dos envolvidos no hospital, na noite de sábado (22), em Ibaté.

De acordo com uma testemunha que presenciou todo o ocorrido, a vítima J.F., 60 anos, entrou em uma lanchonete, localizada na Avenida São Paulo, no Jardim Nosso Teto, e pediu um lache. Depois surgiu o acusado,L.H.C., 32 anos, que o chamou para fora do estabelecimento e começaram a falar sobre política, demonstrando opinões contrárias. Ambos aparentavam estar embriagados, e no calor da discussão, o acusado começou a agredir a vítima, que caiu e continuou sendo agredida com chutes, até que populares contiveram o agressor.

A equipe de socorro do Hospital municipal de Ibaté foi acionada e solicitou o acompanhamento da Guarda Municipal, por tratar-se de agressão.

Quando os gms chegaram ao local dos fatos, encontraram a vítima no chão, bastante ferida e o autor, contido pelos populares.

Os dois envolvidos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Ibaté, porém a vítima precisou ser transferida para a Santa Casa de São Carlos.

