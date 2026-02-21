Filhote de jacaré é capturado pela Defesa Civil em bairro de Ibaté

A Defesa Civil de Ibaté foi acionada na noite de sexta-feira (20), por volta das 19h40, para atender uma ocorrência envolvendo um animal silvestre na área urbana do município. O caso foi registrado no bairro Real Park, na Rua Ana Maria Silva de Oliveira, nº 201.

Segundo informações, tratava-se de um filhote de jacaré com aproximadamente um metro de comprimento. Antes da chegada da equipe, populares chegaram a laçar o animal com uma corda, na tentativa de contê-lo.

Após o acionamento, a Defesa Civil realizou a captura de forma adequada e segura. O jacaré foi posteriormente devolvido ao seu habitat natural, em uma área de preservação ambiental.

O órgão reforça a orientação para que a população não tente capturar ou manusear animais silvestres, pois além do risco de acidentes, a prática pode causar ferimentos aos animais. Em situações como essa, a recomendação é acionar imediatamente os órgãos competentes.

