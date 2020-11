Evento gratuito organizado por Núcleo de Empresas Juniores da região busca promover o empreendedorismo universitário

No próximo dia 9 de novembro, às 18h, acontecerá o evento “Como o empreendedorismo universitário forma líderes para o futuro”, organizado pelo Núcleo de Empresas Juniores da Região de São Carlos com apoio do IFSP-Sertãozinho e Unifacef (Centro Universitário Municipal de Franca). O evento tem como objetivo promover o empreendedorismo no meio universitário a fim de tornar as universidades mais competitivas e os seus alunos cada vez mais preparados para o mercado de trabalho. Cabe destacar, que o evento será realizado virtualmente no formato de vídeo conferência e será totalmente gratuito.

Além da presença de estudantes que formam parte do Movimento Empresa Júnior, o evento contará com a participação de convidados como: Profa. Dra. Amanda Ribeiro Vieira, atual Diretora Adjunta Acadêmica do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) - Campus Sertãozinho – SP; bem como de Marcos Cavagnoli, atual Diretor de Digital Cash Management no banco Itaú BBA, que durante a sua época universitária foi Diretor de Projetos na Poli Jr, Fundador do Núcleo das Empresas Juniores da USP e Diretor Executivo da Federação de Empresas Juniores do Estado de São Paulo.

Um estudo realizado pela Confederação Nacional de Empresas Juniores, Brasil Júnior, contou com a entrevista de milhares de estudantes do ensino superior em todo o país e observou que cerca do 70% dos universitários desejam empreender depois de formados.

Esse número contempla não unicamente os jovens que uma vez formados desejam criar e gerir a sua própria empresa, mas também contempla os jovens que buscam desenvolver uma postura empreendedora dentro do mercado de trabalho através do que se conhece como “Intraempreendedorismo”. Esse perfil está sendo cada vez mais procurado pelas grandes empresas na hora de atrair novos talentos. Assim, o evento foi pensado também de forma a ajudar os estudantes desenvolverem essas habilidades mesmo dentro das universidades.

O evento está destinado tanto para estudantes e professores, como para as próprias Instituições de Ensino Superior que desejam aprender mais sobre o Empreendedorismo Universitário e o seu impacto na carreira dos seus alunos. Para participar do evento, basta realizar a sua inscrição de forma gratuita através do link: bit.ly/EmpreendeIES

SOBRE O NÚCLEO SÃO CARLOS

O Núcleo São Carlos é responsável por representar e dar suporte às Empresas Juniores aqui na região. São cerca de 1200 jovens, representando 53 empresas juniores das mais diversas áreas de atuação, em 12 cidades e 10 Instituições de Ensino Superior.

