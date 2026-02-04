Estoque de sangue do Hemocentro de Ribeirão Preto atinge nível crítico e pode levar à suspensão de cirurgias

Crédito: divulgação

O estoque de sangue da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto (FUNDHERP) chegou a um nível crítico e já ameaça a suspensão de cirurgias no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP) da USP, além de outros hospitais da região. A situação é considerada ainda mais preocupante para alguns tipos sanguíneos. No dia 2 de fevereiro, o estoque de sangue do tipo A negativo estava zerado, enquanto o tipo O negativo contava com apenas sete bolsas, quantidade insuficiente para suprir a demanda hospitalar.

O Hemocentro de Ribeirão Preto é responsável pelo abastecimento de sangue de mais de 249 municípios e atende uma população estimada em mais de 7 milhões de pessoas no Estado de São Paulo.

De acordo com o gerente de Captação de Doadores do Hemocentro, José Luiz Belagamba Júnior, a escassez pode impactar diretamente a realização de procedimentos cirúrgicos. “Todo tipo de cirurgia precisa de uma reserva de sangue, mas não necessariamente o paciente vai precisar. Porém, caso aconteça alguma urgência no momento da cirurgia, é necessário sangue em estoque. Se não houver, a cirurgia é cancelada”, explica.

Ele ressalta que a queda no número de doadores tem sido um fator determinante para a situação atual. “Ultimamente, a gente tem notado que a população tem estado menos presente no Hemocentro, e esse tipo de campanha de ir até as pessoas, de tentar buscar os doadores, tem sido mais frequente para tentar suprir a necessidade. A gente acaba encontrando esses estoques de emergência e essa dificuldade para conseguir doadores. O que a gente precisa neste momento é de uma conscientização maior da população”, afirma.

Para evitar o cancelamento de cirurgias e contribuir com a regularização dos estoques, o Hemocentro reforça o apelo para que voluntários compareçam às unidades de coleta o quanto antes. Em Ribeirão Preto, as doações podem ser feitas no Hemocentro, localizado no campus da USP, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados e domingos, das 7h às 12h30. Há ainda o posto de coleta da Rua Quintino Bocaiúva, nº 470, que funciona em dias e horários alternados ao longo da semana.

Fora de Ribeirão Preto, também é possível doar no Hemonúcleo de Franca e na unidade de Bebedouro, que atende de segunda a sábado.

Para evitar filas, os interessados podem agendar a doação pelo site hemocentro.rp.usp.br ou pelo telefone 0800 979 6049. Podem doar pessoas com idade entre 16 e 69 anos, em boas condições de saúde, com peso mínimo de 50 quilos e portando documento oficial com foto. Menores de 18 anos precisam apresentar autorização dos responsáveis. Mais informações estão disponíveis no portal do Hemocentro.

