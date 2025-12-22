"Ela usava maconha e eu não aceitava", diz homem acusado de matar companheira

Rany Gonçalves Poso - Crédito: arquivo pessoal

O entregador L. O. S., de 34 anos, revelou à polícia o motivo alegado para ter matado a companheira Rany Gonçalves Poso, de 19 anos, na frente do filho da jovem, de apenas 4 anos, na manhã deste domingo (21), no bairro Jardim Maria Tannuri, em Boa Esperança do Sul. O crime chocou moradores da cidade e da região.

Em depoimento, o acusado afirmou que a companheira fazia uso de drogas, o que, segundo ele, gerava desentendimentos no relacionamento. “Ela usava maconha e eu não gostava disso e não conseguia aceitar esse tipo de convivência”, declarou.

Ainda segundo o relato de L. O. S., durante uma discussão, Rany teria pegado uma faca e ido em sua direção, chegando a encostar o objeto em seu pescoço. Ele alegou que conseguiu tomar a faca da vítima e, em seguida, desferiu vários golpes, afirmando ter agido em legítima defesa. A versão apresentada será apurada pelos investigadores.

O crime ocorreu dentro da residência do casal, que estava junto havia cerca de cinco meses, localizada na Rua Ana Cunha Viana. No momento do homicídio, o filho da jovem também estava no imóvel.

Após o crime, o homem tomou banho, trocou de roupa e foi até a delegacia e a companhia da Polícia Militar da cidade para se entregar, mas não encontrou ninguém no local. Em seguida, ele se dirigiu até a residência de um policial militar, onde se entregou. A PM foi acionada e realizou a prisão.

Na sequência, os policiais militares se deslocaram até a casa do casal e relataram ter ouvido a criança chorando no quintal, pedindo socorro e chamando pela mãe. Diante da situação, o portão foi arrombado para o resgate do menino, que foi entregue ao Conselho Tutelar. O pai da criança foi posteriormente acionado e compareceu ao local.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o corpo de Rany foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara. A faca utilizada no crime foi encontrada dentro da pia da cozinha, com a torneira aberta, e apreendida para investigação. Testemunhas relataram ter ouvido uma discussão intensa, seguida de silêncio poucos minutos depois.

O acusado foi levado ao Plantão Policial de Araraquara, onde o delegado de plantão registrou boletim de ocorrência por feminicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil de Boa Esperança do Sul.

