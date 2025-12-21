Jovem de 19 anos é morta a facadas pelo companheiro na frente do filho pequeno

Um crime de feminicídio chocou moradores de Boa Esperança do Sul na manhã deste domingo (21). A jovem Rany Gonçalves Poso, de 19 anos, foi morta a facadas dentro da própria residência, localizada na Rua Anna Cunha Viana, no Jardim Maria Tanuri, ao lado de uma igreja evangélica. No momento do crime, o filho da vítima, de apenas 4 anos, também estava no imóvel.

O principal suspeito é Levi de Oliveira Santos, de 34 anos, que, segundo as primeiras informações, morava com a jovem. Ele foi preso em flagrante após a chegada da Polícia Militar ao local.

De acordo com relatos de testemunhas, que preferiram não se identificar, a principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes. Em depoimento aos policiais militares, o acusado afirmou que, durante uma discussão, a vítima teria pegado uma faca e avançado em sua direção. Ele alegou que conseguiu tomar o objeto e, em seguida, desferiu os golpes. Ainda segundo o relato, após o crime, o homem tomou banho e acionou a Polícia Militar, confessando a autoria.

Rany foi encontrada já sem vida, caída de bruços na cozinha da residência, com múltiplas perfurações provocadas por faca. A criança de 4 anos, filha apenas da vítima, não ficou ferida. Segundo testemunhas, ela foi localizada pelos policiais trancada dentro da casa, em meio à cena do crime.

A Polícia Militar isolou o local e acionou a Polícia Científica, responsável pela perícia. O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial de Araraquara, onde a ocorrência foi registrada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

