Drone ajuda Polícia Militar a localizar veículo furtado em área de canavial em Ibaté

A Polícia Militar localizou, na tarde desta sexta-feira (20), um veículo produto de furto escondido em meio a um canavial, nas proximidades da estrada vicinal que liga a Rua Olávio Apreia às estradas rurais de acesso ao Jardim Cruzado, em Ibaté.

De acordo com informações do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I), a equipe foi acionada por um morador que realizava um sobrevoo teste com drone na região. Durante a atividade, ele visualizou um automóvel abandonado entre a vegetação e, desconfiando que pudesse ser produto de roubo ou furto, comunicou imediatamente a Polícia Militar.

L O solicitante indicou o ponto exato onde o veículo estava escondido. Para possibilitar a retirada do automóvel, foi necessário o auxílio da equipe de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Ibaté, que colaborou na remoção para um local de fácil acesso.

Após a verificação, foi constatado que o veículo era produto de furto.

