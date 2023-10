Dupla é detida com carga de cigarros suspeita na SP-310 em Ibaté

Crédito: Araraquar Agora

Um motorista de 32 anos e seu ajudante, de 38 anos, foram detidos na tarde desta quarta-feira, 4, por policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR). Com a dupla, estaria uma carga de cigarros em um caminhão-baú. O fato aconteceu no km 257 da rodovia Washington Luís (SP-310), região de Ibaté.

Os policiais realizavam patrulha quando suspeitaram de um caminhão baú que estaria com os vidros com películas escuras e solicitaram que o motorista parasse.

Após a abordagem, os policiais notaram a presença de dois homens e indagados, afirmaram que estariam transportando uma carga de algodão e que não teriam nota fiscal. Porém, em vistoria, os policiais localizaram 205 caixas com cigarros e novamente questionada, a dupla negou ter nota fiscal e disse que a carga teria saído de São Paulo, com destino a São José do Rio Preto. Via aplicativo, a dupla teria solicitado uma nota fiscal, mas o documento apresentava divergências. Desta forma os dois homens foram encaminhados ao plantão policial de Araraquara. Nesta quinta-feira, 5, carga e caminhão serão encaminhados à Polícia Federal para as providencias de praxe.

