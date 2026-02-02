Discussão entre paciente e médico mobiliza Guarda Civil Municipal em hospital de Ibaté

Hospital Municipal de Ibaté - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma discussão entre um paciente e um médico plantonista mobilizou a Guarda Civil Municipal na manhã desta segunda-feira (2), no Hospital Municipal de Ibaté.

De acordo com informações oficiais, por volta das 8h45, a GCM foi acionada pelo Centro de Controle Operacional após a unidade de saúde relatar que um paciente estaria em estado alterado, proferindo ofensas verbais contra um médico e funcionários do hospital.

No local, a equipe foi informada de que o paciente havia deixado o hospital pouco antes da chegada dos agentes. Durante patrulhamento nas imediações, os guardas localizaram um indivíduo com as características informadas, que foi abordado de forma verbal e colaborativa.

O paciente relatou que estava passando mal desde o dia anterior, com quadro de diarreia, e que trabalha na varrição de vias públicas, atividade que, segundo ele, agravaria sua condição por dificultar o acesso a banheiro. Ele afirmou ter procurado atendimento médico e solicitado a emissão de atestado, mas alegou que não teria sido ouvido adequadamente, o que resultou em uma discussão, com troca de ofensas verbais entre as partes.

Ainda segundo o paciente, após deixar o consultório e dirigir-se à recepção para solicitar uma declaração de comparecimento, o médico teria reiterado a negativa do documento na presença de outras pessoas, o que teria acirrado o desentendimento. Ele afirmou que deixou o hospital para evitar novos conflitos.

Já o médico plantonista informou que realizou a avaliação clínica do paciente e não identificou nenhuma condição que justificasse a concessão de atestado médico. Após a negativa, o profissional relatou que o paciente passou a se exaltar, proferindo ofensas verbais e ameaças, causando transtornos ao funcionamento da unidade.

Diante da divergência das versões e da manifestação do médico em registrar ocorrência, as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté para apreciação da autoridade policial.

Na delegacia, foi registrado boletim de ocorrência de autoria conhecida, além da colheita dos termos de declaração das partes envolvidas. As providências criminais cabíveis ficaram a cargo da Polícia Civil e do Poder Judiciário.

