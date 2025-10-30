Descalvado passa a ter CEP por logradouro a partir desta sexta-feira

Região central de Descalvado -

A partir desta sexta-feira (31), os moradores de Descalvado passam a contar com CEP individualizado por logradouro, uma mudança implementada pelos Correios que promete facilitar o serviço de entregas e a identificação de endereços na cidade e nos distritos.

Com o novo sistema, cada rua, avenida, alameda, viela e travessa terá um CEP próprio, dentro da faixa 13690-000 a 13699-999, substituindo o antigo código geral 13690-000. Para a área rural, o número de referência será 13694-899.

Segundo os Correios, a nova codificação garante mais agilidade e precisão nas entregas de correspondências e encomendas, além de beneficiar empresas e serviços que utilizam o CEP como confirmação de endereço. O sistema também permite maior eficiência em cadastros e operações bancárias.

A estatal recomenda que os moradores atualizem seus cadastros em bancos, lojas e outros serviços, informando o novo CEP correspondente à rua ou logradouro. As atualizações também serão feitas automaticamente em sistemas que utilizam o banco de dados oficial dos Correios.

Os novos códigos poderão ser consultados no site dos Correios, na opção “Busca CEP”, a partir de 31 de outubro.

Com a mudança, Descalvado se junta a outras seis cidades paulistas — Socorro, Vista Alegre do Alto, Canas, Cunha, São José do Barreiro e Silveiras — que também adotam o modelo de CEP por logradouro, modernizando a infraestrutura de endereçamento no interior de São Paulo.

