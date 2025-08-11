(16) 99963-6036
DER-SP inicia operação de 50 novos radares em rodovias estaduais a partir desta terça-feira (12)

Locais foram definidos com base em critérios técnicos, como índice de acidentalidade, excesso de velocidade e travessia de fauna

11 Ago 2025 - 11h20
O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) coloca em operação, às 7h dessa terça-feira (12), 50 novos radares de fiscalização eletrônica em rodovias sob sua gestão. A medida reforça a segurança viária, amplia a prevenção de acidentes e contribui para salvar vidas, com equipamentos instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido.

Com os novos dispositivos, motoristas que trafegam acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir a acidentalidade nas estradas paulistas. “A instalação de radares simboliza o compromisso do Governo de São Paulo em priorizar a segurança dos usuários e reforçar a mensagem de que toda vida importa, buscando chegar o mais próximo possível de eliminar o índice de acidentes nas rodovias paulistas”, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A seleção de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como altos índices de acidentalidade, histórico de excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.

Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação. O início efetivo da fiscalização será amplamente divulgado pelos canais oficiais do governo, imprensa e Diário Oficial do Estado de São Paulo, assim que concluídos todos os testes.
 

 
 




 
 
 
 
 

