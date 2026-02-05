(16) 99963-6036
Defesa Civil de Ibaté captura jacaré e jararaca em Ibaté

03 Fev 2026 - 10h00Por Da redação
Defesa Civil de Ibaté captura jacaré e jararaca em Ibaté - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A Defesa Civil de Ibaté, com apoio da Guarda Municipal, atendeu a duas ocorrências envolvendo animais silvestres na noite desta segunda-feira (2), no bairro Antônio Moreira.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 22h30, na Rua César Corneta. Após acionamento de moradores, as equipes se deslocaram até o local e realizaram a apreensão de um jacaré que estava em área urbana, oferecendo risco à população.

Pouco tempo depois, uma segunda ação mobilizou a Defesa Civil na Rua Glênio Martiniano Matos, também no bairro Antônio Moreira. No local, uma jararaca foi encontrada na garagem de uma residência e capturada com segurança pelas equipes.

Em ambos os casos, os animais foram apreendidos seguindo todos os protocolos de segurança e, posteriormente, encaminhados ao destino adequado, conforme orientação dos órgãos ambientais competentes.

A Defesa Civil de Ibaté reforça a orientação para que a população não tente capturar animais silvestres por conta própria e acione imediatamente os órgãos responsáveis ao se deparar com esse tipo de situação.

