(16) 99963-6036
segunda, 23 de fevereiro de 2026
Região

Criminoso morre ao tentar assaltar policial de folga

23 Fev 2026 - 10h20Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Caso foi registrado no plantão policial de Ribeirão Preto - Crédito: TH MaisCaso foi registrado no plantão policial de Ribeirão Preto - Crédito: TH Mais

Um homem morreu na tarde do último sábado (21) após tentar assaltar um policial militar de folga no bairro Jardim Independência, na região norte de Ribeirão Preto.

De acordo com as informações apuradas, o policial pedalava acompanhado do filho quando foi abordado por um criminoso armado. No momento em que o suspeito anunciou o assalto, o militar reagiu e efetuou disparos.

Equipes de socorro foram acionadas, mas o homem atingido não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.

As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades competentes. O policial envolvido deverá prestar depoimento, conforme procedimento padrão em casos dessa natureza. (Com informações do TH Mais)

Leia Também

Motorista com sinais de embriaguez e flagrado dirigindo em zigue-zague; filho estava no carro
Ibaté 09h05 - 23 Fev 2026

Motorista com sinais de embriaguez e flagrado dirigindo em zigue-zague; filho estava no carro

PM apreende moto furtada de São Carlos e prende homem em Araraquara
Recuperada13h59 - 22 Fev 2026

PM apreende moto furtada de São Carlos e prende homem em Araraquara

Colisão de lancha contra píer mata seis pessoas; mãe e filho estão entre as vítimas
Região10h51 - 22 Fev 2026

Colisão de lancha contra píer mata seis pessoas; mãe e filho estão entre as vítimas

Prefeitura de Ibaté intensifica limpeza e roçagem no Jardim Cruzado
Região10h40 - 22 Fev 2026

Prefeitura de Ibaté intensifica limpeza e roçagem no Jardim Cruzado

Motociclista perde a vida após acidente na Washington Luís
Rio Claro 10h29 - 22 Fev 2026

Motociclista perde a vida após acidente na Washington Luís

Últimas Notícias