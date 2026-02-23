Criminoso morre ao tentar assaltar policial de folga

Caso foi registrado no plantão policial de Ribeirão Preto - Crédito: TH Mais

Um homem morreu na tarde do último sábado (21) após tentar assaltar um policial militar de folga no bairro Jardim Independência, na região norte de Ribeirão Preto.

De acordo com as informações apuradas, o policial pedalava acompanhado do filho quando foi abordado por um criminoso armado. No momento em que o suspeito anunciou o assalto, o militar reagiu e efetuou disparos.

Equipes de socorro foram acionadas, mas o homem atingido não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.

As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades competentes. O policial envolvido deverá prestar depoimento, conforme procedimento padrão em casos dessa natureza. (Com informações do TH Mais)

