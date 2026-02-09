(16) 99963-6036
Colisão entre carreta e automóvel é registrada na Washington Luís

09 Fev 2026 - 08h28Por Da redação
Colisão entre carreta e automóvel é registrada na Washington Luís - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (9) na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 196, no município de Corumbataí. A ocorrência envolveu uma carreta e um automóvel modelo Fiat Fastback.

De acordo com informações da Artesp, o condutor da carreta relatou que trafegava pela faixa da esquerda quando, devido às condições de chuva, não conseguiu frear a tempo, vindo a derrapar e colidir na traseira do automóvel. Com o impacto, o Fiat Fastback foi projetado contra a defensa metálica, rodou na pista e parou parcialmente no acostamento.

Após a colisão, a carreta também derrapou e ficou imobilizada de forma transversal sobre as faixas de rolamento. O tráfego no trecho ficou lento, com congestionamento de aproximadamente quatro quilômetros. Apesar do impacto, não houve vítimas feridas.

