Colisão de lancha contra píer mata seis pessoas; mãe e filho estão entre as vítimas

Wesley Carlos da Costa e Juliana Fernanda. Viviane Aredes, de 35 anos, e o filho dela, Bento Aredes, de 4 anos - Crédito: arquivo pessoal

Um grave acidente náutico deixou seis pessoas mortas na noite deste sábado (21), no Rio Grande, entre os municípios de Rifaina e Sacramento. Entre as vítimas estão mãe e filho. As informações foram divulgadas pelo portal GCN.

De acordo com o GCN, equipes do Corpo de Bombeiros de Franca, com apoio de guarda-vidas, Polícia Militar e Guarda Civil, foram acionadas após a colisão de uma lancha contra um píer. O acidente ocorreu durante a noite e, com o impacto, a embarcação acabou naufragando, o que dificultou o resgate das vítimas.

Divulgação

Segundo a Defesa Civil de Rifaina, 15 pessoas estavam na lancha no momento do acidente. Nove ocupantes foram socorridos com vida e encaminhados para atendimento médico.

As primeiras vítimas identificadas são Wesley Carlos da Costa e Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, ambos moradores de Franca.

Também foram identificadas Viviane Aredes, de 35 anos, e o filho dela, Bento Aredes, de 4 anos. Mãe e filho estão entre os seis mortos confirmados na tragédia.

As equipes de resgate trabalharam intensamente durante a noite na retirada dos corpos e no atendimento aos sobreviventes. As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

