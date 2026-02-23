Carreta pega fogo após engavetamento e interdita rodovia Washington Luís

Crédito: SCA

Um engavetamento envolvendo quatro veículos interditou totalmente a Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 272, em Araraquara, na tarde desta segunda-feira (23). O acidente ocorreu por volta das 14h55, no sentido São Carlos.

Segundo apurado por meio de câmeras de monitoramento, um caminhão que trafegava pela faixa da esquerda colidiu na traseira de um automóvel GM Corsa. Com o impacto, o carro foi projetado contra uma van, que acabou atingindo lateralmente uma carreta que seguia pela faixa da direita. A batida danificou o tanque da carreta, provocando um princípio de incêndio.

Uma pessoa que estava no automóvel sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento. O tráfego ficou congestionado por cerca de 3 quilômetros no entre os kms 275 e 272. Até a última atualização, às 15h59, o trânsito seguia congestionado no trecho.

